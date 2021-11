Asenneongelmat pahentavat työvoimapulaa, pohtii työministeri Tuula Haatainen: Suhtautumista vieraskielisiin ja viisikymppisiin pitäisi muuttaa

– Rekryrointitavoissa ja -asenteissa pitää tapahtua muutoksia. Jos on 50-vuotias työntekijä, niin hänellä on työuraa kepeästi 20 vuotta jäljellä monissa eri tehtävissä. Ja vierasperäinen nimi ei saisi vaikuttaa mihinkään.

Viime kuukausina Suomessa on julkaistu useita tutkimuksia ja kannanottoja eri alojen työvoimapulasta ja kohtaanto-ongelmasta.

– Kansainväliset yritykset ovat tottuneet tähän ja siellä työkieli on englanti. Sitten voi kuvitella, että pienissä ja keskisuurissa yrityksissä askel on aika iso otettavaksi.

Pitkään työttöminä olleiden määrä kasvaa

Suomessa on kuitenkin merkittävä määrä työttömiä, jotka eivät syystä tai toisesta työllisty avoimina oleviin työpaikkoihin.

– Se, mikä on huolestuttavaa, on sitkeä pitkäaikaistyöttömyys, Haatainen sanoo.

Työmarkkinaennuste ennakoi, että pitkäaikaistyöttömien ryhmän koostumuksessa on tapahtumassa muutos. Talouden elpyminen vetää 1–2 vuotta työttöminä olleita mukaan työelämään, kun taas pidempään työttöminä olleiden määrä kasvaa ennätyslukemiin ensi keväänä.

– Meillä on loistava koulutusjärjestelmä, ja jos ihminen saa meillä tutkinnon, hänellä kyllä on valmiudet olemassa. Sitten pitää vain työpaikoilla alkaa kerryttää osaamista.

Hallitukselle on esitetty vaatimuksia siitä, että koulutusmääriä pitäisi nostaa aloilla, joilla on pulaa tekijöistä.

Eurostatin tilastojen mukaan suomalaisten yritysten työntekijöiden osallistuminen koulutuksiin (siirryt toiseen palveluun) on kuitenkin ollut loivassa laskussa viime vuosina.

EK vaatii työlupajonojen purkamista

Hallitus on asettanut itselleen kovat tavoitteet työlupien käsittelyn suhteen. Se on luvannut lyhentää työlupien käsittelyn keskimäärin kuukauteen. Huippuosaajille on luvassa 14 vuorokauden ohituskaista.