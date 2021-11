Palvelukodin asukkaiden tavarat altistuivat homeitiöille – VTT:n kehittämän kaasutuskäsittelyn ansiosta niitä ei tarvinnut heittää roskiin

Suonenjoella on puhdistettu Veljeskodin asukkaiden tavaroita ennen muuttoa väliaikaistiloihin. Veljeskodin tiloissa on ollut sisäilmaongelmia ja myös sädesientä.

Asukkaiden tavaroita on koottu suljettuun tilaan puhdistettavaksi. Runsaat kaksi tuntia kestävä vetyperoksidikaasutus tappaa tavaroista sädesienen itiöitä ja bakteereja.

VTT:n testaamalla ja kehittämällä kaasutuksella tavarat voidaan pelastaa eikä niitä tarvitse poistaa käytöstä. Kiinteistön välikäytävässä on ollut puhdistuskäsittelyssä viime päivinä muun muassa patjoja, tuoleja, pöytiä ja valokuvakansioita.

Ennen kaasutusta tavarat on puhdistettu pölystä. Kaasutuksen ja tuuletuksen jälkeen tavarat on siirretty terveyskeskuksen puolelle Veljeskodin uusiin väliaikaistiloihin. Tarvittaessa omaiset voivat viedä osan tavaroista pois.

Kaasu tappaa homeitiöt

Tavarat laitetaan käsittelytilaan mahdollisimman väljästi. Lisäksi irtotuulettimet kierrättävät kaasuseosta. Tyypillinen kaasutusaika on vähintään kaksi tuntia.

– Kanavat voi ensin nuohota ja sitten tehdä perusteellisen puhdistuksen vetyperoksidikaasulla, tämä on mullistava juttu, miettii Juha Jauhiainen.

Käsittelyn hinta on tapauskohtainen tavaramäärästä riippuen. Suonenjoen Veljeskodin hoivapalveluesimies Anna-Maria Leskinen on tyytyväinen, että asukkaiden vanhat tavarat voidaan pelastaa kaasutuksella.

Omaisilta kysymyksiä kaasutuksesta

Idea tavaroiden käsittelystä tuli Suonenjoen tekniseltä toimelta. Kaasutus on herättänyt huomiota asukkaiden omaisten keskuudessa.

– On tullut kysymyksiä ja olemme vastanneet niin hyvin kuin on osattu. Käsittelyn tekevä yritys takaa omasta puolestaan, että kaasutettuja tavaroita on yhä turvallista käyttää, sanoo Anna-Maria Leskinen.