Rauni Mannermaalta kiellettiin äidinkielen puhuminen ja hänen piti sulautua suomalaiseen väestöön – saamelaisten syrjimisen käsittely aloitetaan nyt

Kolttasaamelainen Heini Wesslin puolestaan on asuntolasukupolven jälkeläinen, eikä hän oppinut koltansaamea kotona.

Historiallinen saamelaisten ja Suomen valtion välinen totuus- ja sovintokomissio on aloittamassa työnsä vuosien valmistelun jälkeen. Komission tulee laatia työstään raportti 30.11.2023 mennessä. Ennen tätä edessä on kuitenkin mittava työ.

Komission tehtävä on arvioida saamelaisten kokemaa historiallista ja nykyistä syrjintää sekä oikeuksien loukkauksia.

Tarkoitus on myös selvittää, miten syrjintä, valtion sulauttamispolitiikka sekä oikeuksien loukkaukset vaikuttavat saamelaisiin ja saamelaisyhteisöön nykyään.

Kokemuksia ja odotuksia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, mutta niitä värittää yhteinen historia.

Lapsen tulo sai Heini Wesslinin palaamaan kotiin

Kolttasaamelainen Heini Wesslin asuu Sevettijärvellä Inarin kunnan koillisosassa. Sevettijärvellä on vahva kolttayhteisö, ja sen kulttuuri ja kieli ovat kiinteä osa Wesslinin arkea. Aina näin ei kuitenkaan ole ollut.

Wesslinin ollessa 6-vuotias perhe muutti vanhempien kotikylästä Sevettijärveltä Utsjoelle, jossa hän kävi koulunsa ylioppilaaksi asti. Vaikka Utsjoki on saamelaisalueella, se ei ole kolttasaamelaisten kotiseutua. Sen vuoksi Wesslin ei oppinut kolttasaamelaisista ja kolttasaamelaisesta kulttuurista koulussa.

Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Pohjoissaame on kunnan toinen virallinen kieli.

Heini Wesslinin koti on nykyään järven rannalla Sevettijärven kylässä Inarin kunnan koillisosassa.

Koltansaamen kieli on ollut määrittävä tekijä Wesslinin elämänvalinnoissa. Hän ei oppinut lapsena äitinsä äidinkieltä, koltansaamea, sillä äidin mielestä oli helpompaa, että Wesslin oppii suomea. Hän kuitenkin opiskeli kielen heti, kun se oli mahdollista.

– Kielen vaihtaminen tiettyjen ihmisten kanssa on tosi hankalaa.

– Ongelmallisinta ja traagisinta on se, että me emme itse saa oppia itsestämme. Me opimme valtakulttuurin historiaa ja tavan ajatella.