Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla messujärjestäjät ottavat koronapassin käyttöön – toiveissa on, että käytäntö jäisi pysyväksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksista Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on saanut messujärjestäjät reagoimaan ottamalla koronapassin käyttöön. Aluehallintoviraston määräys on voimassa 5. joulukuuta saakka.

Tullipakkahuoneen joulumessut järjestävän KPK Eventsin myynti- ja tapahtumapäällikkö Niina Palosaaren mukaan ainoa taloudellisesti järkevä ratkaisu on ottaa koronapassi käyttöön, näytteilleasettajilta tulleesta kritiikistä huolimatta.

– Moni pelkää sitä, että kävijöitä ei tule tapahtumaan paikalle, koska kynnys lähteä tapahtumaan on isompi kun sitä koronapassia täytyy näyttää.

Todennäköistä kuitenkin on, että myös käsityömessuilla on kaikilla oltava koronapassi voimassa, roolista riippumatta. Näin on ainakin Pohjanmaan Expon ensi viikolla järjestämässä teollisuustapahtumassa.