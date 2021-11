Joukko australialaisnaisia nosti kanteen Qataria vastaan – joutuivat gynekologisiin tarkastuksiin Dohan lentokentällä

Joukko australialaisnaisia on nostanut oikeuskanteen Qataria vastaan viime vuonna maailmanlaajuista tyrmistystä herättäneestä tapauksesta, jossa naisia määrättiin lentokentällä gynekologisiin tarkastuksiin. Asiasta kirjoittaa muun muassa The Guardian-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Sturzakerin mukaan kanne on nostettu Qatarin siviililentoviranomaista, Hamadin kansainvälistä lentoasemaa, Qatar Airways -lentoyhtiötä sekä Qatarin hallitusta kohtaan.

Tapauksen jälkimainingeissa Qatarin pääministeri esitti asiasta anteeksipyynnön. Gynekologiset tarkastukset määrännyt lentokenttäpoliisi on tiettävästi saanut toimistaan tuomion.

Tapaus on ollut kiusallinen Qatarille, joka on pyrkinyt kiillottamaan imagoaan ennen vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoja, joita se isännöi. Emiirikunta on kertonut panostaneensa naisten oikeuksiin ja sosiaalisiin ohjelmiin.