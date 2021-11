Savossa ihmiset voivat huonosti, mutta kunnissa on ollut vaikeuksia hyväksyä siitä kertovia karuja lukuja – nyt ongelma koetetaan ratkaista

Pohjois-Savo on Suomen sairastavin alue. Karuja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielialaan liittyviä lukuja on kerrottu kunnissa elokuussa käynnistyneen Mieliteko-ohjelman nimissä. Pitkään valmistellun ohjelman tavoite on kääntää suunta paremmaksi kymmenen vuoden aikana.