Ilmaisen varhaiskasvatuksen kolmivuotinen kokeilu pääsi tavoitteeseensa: maksuttomuus houkutteli lisää 5-vuotiaita päiväkoteihin

Yhä useampi perhe on laittanut 5-vuotiaan lapsensa varhaiskasvatukseen.

– Kokeilu on päässyt tavoitteeseensa. Neljän vuoden sisällä tapahtunut osallistumisasteen muutos on kokeilukunnissa suurempaa kuin muissa kunnissa, Karvin arviointiasiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäki kiteyttää.

Kuntalisä piti osan 5-vuotiaista kotihoidossa

Espoolainen Riikka Kurronen menettää kotihoidon tuen kuntaisän, koska hänen vanhemmat lapsensa osallistuvat varhaiskasvatukseen. – Kun Espoo-lisä jää pois, kyllä sen taloudellisesti huomaa. Mutta se, että viisivuotias saa laadukasta varhaiskasvatusta ja kaverisuhteita, on kuitenkin sen arvoista, Kurronen sanoo.

Arviointiasiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäen mielestä kyseinen ehto on ristiriidassa lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden kanssa.

Mielikuvat varhaiskasvatuksen laadusta vaikuttavat

– Varhaiskasvatuksen laadusta täytyy huolehtia, koska se on jo itsessään vetovoima, Kuusiholma-Linnamäki muistuttaa.

Espoon kaupunki päätti jatkaa 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta myös kokeilun jälkeen. Kuntalisän ehdot ovat kuitenkin toistaiseksi pysyneet ennallaan. – Se on joka vuosi ollut mukana talousarvioneuvotteluissa, mutta toistaiseksi sille ei ole löytynyt rahoitusta, Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila kertoo.

Osa perheistä rajautui pois maksuttomuuden piiristä

Jos osa-aikaisesta maksuttomuudesta halutaan jatkossa pysyvä ratkaisu, on Karvin raportin mukaan tietyistä asioista huolehdittava.

– Suurin osa lapsista on varhaiskasvatuksessa kuitenkin enemmän kuin sen 20 tuntia viikossa. Kunnilla on ollut erilaisia käytäntöjä siitä, miten he laskuttavat perheitä ylimenevästä osasta.