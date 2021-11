Poikkeuksellisen kirkas järvi lainehtii itärajan pinnassa – nyt tutkijat haluavat estää sen pilaantumisen

Immalanjärvi on poikkeuksellinen, sillä se on ekologisesti erinomaisessa tilassa. Vesi on hyvin kirkasta.

Immalanjärvi on Suomessa poikkeuksellinen, sillä se on puhdas. Ekologiselta tilaltaan Immalanjärvi on erinomainen. Se on luonteeltaan karu ja hiekkapohjainen.