Marja Sannikka: Hyviä asioita ajetaan huonoilla keinoilla

Vaikka elämme nyt monin verroin oikeudenmukaisemmassa, tasa-arvoisemmassa ja paremmassa maailmassa kuin sukupolvet ennen meitä, ei maailma ole vielä valmis. Suomessakin on vielä epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta, ja on hienoa, että on myös ihmisiä, jotka haluavat ratkoa näitä ongelmia.