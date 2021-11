Kun elämänhallinta järkkyy, tulipalon riski kasvaa – 420 ongelmakotia tarkastettiin vuoden aikana Turussa, tänä vuonna määrä on vielä isompi

Turun kokoisessa kaupungissa on paljon asukkaita, joiden elämänhallinta on syystä tai toisesta päässyt järkkymään. Heidän asuntonsa kiinnostavat myös palotarkastajia.

Kun on murheita, kodista ei useinkaan haluta tai jakseta pitää huolta, ja sotkuiseen kotiin kertyy yleensä paljon palokuormaa. Jos esimerkiksi hellan vieressä on paperia, se voi syttyä ruokaa tehdessä.

– Runsas tavaramäärä on palokuormaa. Siinä palo leviää helpommin ja se on vaikea sammuttaa, tiivistää palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Kivinen kerrostalo voi tuntua turvalliselta, mutta Jääskeläisen mukaan se on savu, joka tappaa.

Viranomaisten yhteistyössä on voimaa

Lain mukaan viranomaisen on ilmoitettava palotarkastajalle, jos jossain asunnossa on selvä tulipalon riski.

Turussa nämä ongelmakodit ovat tulleet näkyviksi, kun tulipalojen ennaltaehkäisyä on ryhdytty tekemään aktiivisesti ja ilmoituksen tekemiseen on kannustettu eri viranomaisia.

Nyt näistä runsaan palokuorman sotkuisista kodeista on saatu aiempaa enemmän ilmoituksia ensihoitajilta, poliiseilta, taloyhtiöiltä, omilta palomiehiltä sekä sairaalasta potilaan kotiutuksen yhteydessä.

Kun asunnossa on paljon tavaraa, mahdollisen tulipalon sammuttaminen on vaikeaa.

Yhteiskunnan huonovointisuus heijastuu ongelmaan

Suvi Koskinen on yksi TVT-asuntojen asumisneuvojista Turussa. Työsarkaa on, sillä yhtiöllä on kaupungissa yli 11 000 asuntoa.