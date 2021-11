Friends & Brgrs aikoo kasvaa koko maan kattavaksi pikaruokaketjuksi – perusteilla 30 uutta ravintolaa

Pietarsaarelaislähtöisellä pikaruokaketju Friends & Brgrsilla on mittavat laajenemissuunnitelmat.

Nyt ketjulla on 15 ravintolaa muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla, mutta seuraavien kolmen vuoden aikana tarkoitus on avata 10 uutta ravintolaa vuodessa eli vuoden 2024 loppuun mennessä ravintoloita olisi noin 50.

Vuonna 2020 ketjun ostanut pörssiyhtiö NOHO-Partners kertoi, että tavoitteena on nostaa pietarsaarelaisyhtiö Suomen johtavaksi hampurilaisbrändiksi .

Tyytyväisyyttä seurataan kyselyllä

Äskettäistä keskustelua pikaruokaravintoloiden huonoista työoloista Fagerholm pitää tervetulleena. Hän tunnistaa, että koronavuosi on ollut alalle haastava ja moni ravintola on varmasti tarkastellut kulujaan entistä tarkemmin ja siksi aihe on noussut juuri nyt esille.