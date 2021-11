Metsäkoneenkuljettaja Milja Moisio näki töitä etsiessään, miten naiseen ei miesvaltaisella alalla luoteta: "Työnantajat ovat niin ennakkoluuloisia"

Työtehoseuran kehittämispäällikön Eila Lautasen mukaan muihin töihin päätyvien määrä on suuri, varsinkin kun kyseessä on poikkeuksellisen kallis ammatillinen koulutus. Kustannuksia kertyy varsinkin oppilaitosten konekaluston pitämisestä riittävänä ja ajan tasalla. Kalliimpi on Lautasen mukaan vain lentäjän koulutus.