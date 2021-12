Satoja uusia lentoreittejä avautuu Euroopassa, mutta osa myös poistuu – nämä 7 asiaa muuttuvat lentämisessä koronapandemian jälkeen

Mutta omikron on pysäyttänyt matkailun nopean elpymisen. Erityisesti Kiina on rajoittanut kansainvälisiä lentoja, ja myös Euroopassa uudet matkustusrajoitukset vähentävät lähikuukausina kysyntää.

Esimerkiksi British Airways peruuttaa lähes 2000 lentoa maaliskuun loppuun asti, koska omikrontartunnat ovat olleet Britanniassa rajussa kasvussa, ja matkojen kysyntä on jäämässä varsinkin tammikuussa tuntuvasti normaalia alhaisemmaksi.

Lentoyhtiöiden suunnitelmat ennakoivat lentoliikenteen elpymistä ensi kesänä ja Euroopan kentät ja ilmatila voivat taas tuttuun tapaan ruuhkautua. Mutta koronapandemian jälkeen moni asia lentomatkustamisessa on toisin. Lue tästä jutusta, mikä muuttuu.

1. Ostajan markkinat - lennot ovat nyt poikkeuksellisen halpoja

Ennen omikronia Euroopan lentoliikenteestä ehti palautua noin 80 prosenttia pandemiaa edeltävistä lennoista. Tuolloin Euroopan ilmatilassa lennettiin päivittäin yli 25 000 lentoa. Matkustusrajoitusten ja lentovarausten peruutusten seurauksena koneita on jäänyt maahan niin, että nyt päivittäisiä operaatioita on noin 18 000.

Finnairin mukaan asiakkaat ovat viime päivinä peruneet tai siirtäneet lähiviikkojen matkoja jonkin verran, mutta Suomen lentokentille suuntautuva liikenne on jatkanut elpymistä. Päivittäin kentiltä nousee tai niille laskeutuu noin noin 400 lentoa, mikä on reilut 70 prosenttia vuoden 2019 lentomääristä.

Eniten uusia reittejä on palauttanut irlantilainen lentoyhtiö Ryanair, joka avaa talvikaudella 250 uutta yhteyttä. Yksi uusista kohteista on Helsinki-Vantaa. Yhtiö arvioi talven hintakampanjoita niin rajuiksi, että se tulee heikentämään yhtiön vuoden 2022 tulosta.

– Emme ole tyytyväisiä tuottoon, mutta markkina on vasta toipumassa koronasta. Silti ihmiset haluavat matkustaa, ja täyttöasteet ovat olleet korkeita, pohtii Norwegianin toimitusjohtaja Geir Karlsen.

2. Nopeat muutokset mahdollisia reiteissä - lentoyhtiöt analysoivat ennakoivasti kysyntää

Lentoyhtiöt pyrkivät nyt ennakoimaan tarkasti kysynnän muutoksia ja reagoivat nopeasti avaamalla tai sulkemalla reittejä. Pandemian aikana yhtiöt ovat velkaantuneet huomattavasti, ja uudelleen avattavien reittien on oltava kannattavia.

Liikenteen ja kysynnän tarkka analysointi näkyy myös Norwegianin tuloksessa, joka on nopeasti toipumassa yhtiötä keväällä uhanneesta konkurssista.

Yhtiö teki kolmannella vuosineljänneksellä 169 miljoonaan Norjan kruunun tuloksen, kun vuotta aiemmin tulos oli 980 miljoonaa kruunua tappiollinen. Yksi syy hyvään tulokseen on se, että rankan saneerausohjelmän läpikäynyt yhtiö on onnistunut alentamaan konekohtaisia lentojen tuotantokustannuksia jopa 40 prosentilla verrattuna vuoteen 2019.

Sopimus on poikkeuksellinen. Norwegian valttina on ollut neuvotteluissa se, että leasingyhtiöillä on käsissään satoja lentokoneita, joille ei juuri nyt ole kysyntää.