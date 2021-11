Sakkovankien rikoskierre koitetaan katkaista, ja siksi vankilan sijasta tarjotaan päihdehoitoa – "Paljon parempi, jos haluaa elämään muutosta"

Rikosseuraamuslaitoksen projektityöntekijä Katja Hakkarainen kertoo, että jopa puolet sakkovangeista on kodittomia ja suurimmalla osalla on vakava päihderiippuvuus.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan lokakuun alkuun mennessä yhteensä 120 vankia on sijoitettu vankilan sijasta päihdekuntoutuslaitokseen. Hankkeen tavoitteena on, että päihdehoito jatkuisi myös sen jälkeen, kun vankeusrangaistus loppuu.

“Päihteet ja rikokset kulkevat käsi kädessä”

– Tällaisten ihmisten kanssa paras lääke rikosten uusimisen estämiseksi on juurisyiden hoitaminen. Eli niiden syiden, miksi ihminen on ajautunut rikoksen polulle.

“Minut on tuomittu sakoista, jota on pääosin tullut näpistyksistä. Aiemmin mut on tuomittu varkauksista. Tuleva tuomioni on tuhotyö, jonka tekoaikana olin pahassa päihdepsykoosissa” - 36-vuotias kuntoutuja