Kerrostalopalo on palomiehelle vaarallinen työkeikka – savun täyttämässä asunnossa edetään polvillaan ja käsikopelolla

Kuvitellaan, että Forssan Viksbergissä vanhan kerrostalon kolmannessa kerroksessa on syttynyt asuntopalo. Palomiehet tietävät, että asunnossa on ihminen. Pelastuslaitoksen paloautot, nostolava-auto ja ambulanssi saapuvat paikalle.

Palomiehet ryhtyvät suojavarusteissaan vetämään vesiletkuja talon rappukäytävässä kolmanteen kerrokseen. Etujoukot ryntäävät moottorisahan kanssa ylös ja sahaavat oven auki. Asunto on pilkkopimeä ja täynnä mustaa savua. Palomiehet sukeltavat sekaan näkemättä mitään. He tunnustelevat käsillään seiniä ja yrittävät selvittää missä palaa.

Jokaisella palomiehellä on oma roolinsa. Yksi sahaa oven auki, yksi tunnustelee, yksi menee sisään lämpökameran kanssa, yksi hoitaa pihalla pumppua ja yksi syöttää pihalla paloletkua.

Tärkeintä on löytää tulipalon keskellä oleva tajuton ihminen.

Savun seassa palomiehet huutelevat tilannetietoja. He löytävät ruumiin, tuovat sen ulos ja kantavat asuntoon puhaltimen, jolla saadaan savu hälvenemään. Ilma kirkastuu nopeasti.

Moottorisahalla sisään mennessä tekniikka on tärkeää.

Forssassa Viksbergin kaupunginosasta puretaan kerrostaloja, joten palomiehillä on loistava tilaisuus harjoitella. Tehtävää johtanut Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vs. paloesimies Tero Höijer kertoo, että yksiköt pääsivät kokeilemaan, millä tasolla osaaminen on. Palomiehet huomaavat, mihin harjoittelussa pitää jatkossa kiinnittää huomiota.