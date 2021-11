Omien ilmastopäästöjen korvaus helpottuu rutkasti, mutta osa päästökompensoinnista voi olla hyödytöntä tai pahimmillaan jopa haitallista

Kirjava kompensoijien joukko: osa erinomaisia, toiset kyseenalaisia

– Kun ei ole ollut yhteisiä pelisääntöjä, jokainen on lähtenyt tekemään kompensointia vähän omallaan tavallaan. On vaikea sanoa, missä menee huijauksen ja tietämättömyyden raja, mutta oma tulkintani on ollut, että huonoissakin hankkeissa tarkoitus on hyvä, muttei ihan tiedetä, mitä tehdään, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.