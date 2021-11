Jos haluat Turussa lätkämatsiin tai Seinäjoella teatteriin, tarvitset jatkossa koronapassin – katso, missä rajoitukset laajenevat ja mitä se tarkoittaa

1. Millaisissa paikoissa koronapassia nyt kysytään?

Varsinais-Suomessa koronapassia voidaan kysyä yli 50 henkilön tapahtumissa ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla yli 100 henkilön yleisötilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai joissa on yhteislaulua.

Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Yritys tai tapahtumanjärjestäjä saa siis itse päättää, vaatiiko se asiakkaalta koronapassia vai noudattaako se henkilömäärää koskevia rajoituksia. Todennäköistä kuitenkin on, että moni toimija ottaa koronapassin käyttöön, koska tapahtumien järjestäminen ei ole kannattavaa alle 50 tai 100 henkilölle.

2. Missä koronapassia ei vaadita?

Koronapassia ei kysytä jatkuvaluonteisessa toiminnassa, esimerkiksi uimahalleissa, kuntosaleilla, urheiluseurojen vakiovuoroissa, taloyhtiön tai järjestön hallituksen kokouksessa, sisäleikkipuistoissa, museoissa, huutokaupoissa, yksityistilaisuuksissa tai uskonnollisissa kokoontumisissa. Syynä on se, että kokoontumisrajoitukset eivät näitä tapahtumia tällä erää koske.

3. Missäpäin Suomea ravintolat voivat vaatia koronapassia?

Lisäksi huomisesta eli keskiviikosta lähtien ravintolan ja baarien ovilla saatetaan kysyä koronapassia 12 maakunnassa tai sairaanhoitopiirissä, joissa on voimassa ravintolarajoituksia. Koronan leviämisalueella ovat nyt Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

4. Voiko yritys jollakin tavalla välttää koronapassin vaatimista asiakkailta?

Ravintolarajoitusten alueella ilman koronapassia anniskelu on sallittu puoleenyöhön asti, asiakaspaikkojen määrää on rajattu ja sisätiloissa asiakkaalla on oltava istumapaikka pöydän ääressä.