Nuoren kuntoutusraha suututtaa, ministeriö ja Kela puolustavat 800 euron etuutta: "Yhä useampi nuori jatkaa opiskelua ja pyrkii työmarkkinoille"

Nuoren kuntoutusraha herättää paljon kritiikkiä ja kysymyksiä. Nuori voi saada noin 800 euroa kuukaudessa Kelalta, jos hänen työ- tai opiskelukykynsä on olennaisesti heikentynyt. Rahan määrä on sama riippumatta, asuuko nuori vielä kotona huoltajan kanssa vai yksin.

Nuoren kuntoutusrahaa saavien määrä on lähes kolminkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana, ja rahaa maksetaan tällä hetkellä yli 12 000 nuorelle. Etuus voidaan myöntää 16–19-vuotiaalle.

Ministeriö ja Kela vastaa kritiikkiin ja kysymyksiin

Nuoren kuntousrahaa voidaan maksaa esimerkiksi nuoren opiskelujen ajalta. Rahan tarkoituksena on turvata nuorelle toisen asteen koulutus.

– Etuudella halutaan turvata nuoren toimeentulo koulutuksen ajalle. Nuoret voivat ostaa sillä esimerkiksi ruokaa tai maksaa vuokraa. Sillä halutaan varmistaa nuoren ammatillinen koulutus ja edistää hänen työllistymistään. Tavoitteena on, ettei nuori, jolla on sairaus tai vamma, siirtyisi suoraan työkyvyttömyyseläkkeelle, sanoo sosiaali- ja terveysministeriöstä Tiainen.

– Nuoren kuntoutusraha on sosiaalietuus, ei kustannusten korvaus. Se ehkä muistuttaa palveluseteleitä tai maksusitoumuksia, mutta on eri asia. Esimerkiksi kunta voi tarjota asiakkaille palveluseteleitä tai maksusitoumuksia palvelujen hankkimiseksi, Milja Tiainen selvittää.

– Nuoren kuntoutusraha on toimeentuloa turvaava sosiaaliturvaetuus, kuten työmarkkinatuki, työkyvyttömyyseläke tai sairauspäiväraha. Niitä ei ole tarkoitettu tiettyjen kustannuksien korvaukseksi. Muidenkaan sosiaaliturvaetuuksien käyttöä ei valvota, Tiainen kommentoi.

– Sosiaaliturvaa arvioidessa tuodaan paljon esiin etuuksien saamisen vaikutuksia. Se on laajemman keskustelun paikka. Nuori voi tarvita toimeentulon tukemisen lisäksi erilaisia palveluita, kuten terapiaa. Nuoren kuntoutusrahan ohella tulisi samanaikaisesti vastata myös nuoren palvelutarpeeseen, esittää Tiainen.

– Nuoren kuntoutusraha ja mahdollisuus myöntää työkyvyttömyyseläke on kytketty lainsäädännöllisesti toisiinsa. Siinä ei ole lähdetty ottamaan huomioon, asuuko nuori esimerkiksi vielä vanhempiensa kanssa vai ei. Jos sitä halutaan arvioida, se vaatii laajempaa pohdintaa nuorten toimeentuloa turvaavista etuuksista. Käymme jo sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä keskustelua, miten etuuksia ja palveluja voitaisiin sovittaa yhteen nykyistä paremmin, perustelee neuvotteleva virkamiesMilja Tiainen.

6. Miksi nuoren kuntoutusraha on niin suuri?

– Määrä nostettiin 2017 alusta takuueläkkeen tasoiseksi. Tarkoituksena on kannustaa nuorta kouluttautumaan, ettei etuustaso kannusta siirtymään työkyvyttömyyseläkkeelle, perustelee Tiainen.

– Toisaalta on pyritty ehkäisemään, ettei olisi tarvetta toimeentulotukeen. Osana sosiaaliturvauudistusta voidaan myös pohtia etuuksien suuruutta.

7. Miten nuoren kuntousraha on vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle? Eikö sille jäädä aina syystä?

– Kun on sairaus tai vamma, joka vaikuttaa nuoren opiskelu- ja työkykyyn halutaan nuoren kuntoutusrahalla varmistaa ja tukea nuoren mahdollisuuksia hankkia koulutus. Mahdollisesti myös päästä töihin sen sijaan, että alettaisiin myöntää työkyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläke passivoi, mutta tutkimusnäyttöä on siitä, että nuoren kuntoutusraha muun muassa edistää nuoren toimintamahdollisuuksia ja on saanut nuoria korottamaan tavoitetasoaan, selvittää tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuo Kelalta.