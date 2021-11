Meluaidan piti vähentää moottoritieltä tulevaa ääntä, mutta ongelma vain paheni – liikenteen jyly kuuluu nyt jopa Nuuksion kansallispuistoon asti

– Minulla on pihalla asiakkaille telttailumahdollisuus ja laavu, mutta tällä hetkellä ulkomajoitusta on aika vaikea tarjota, kun moottoritien ääni kuuluu läpi vuorokauden.

Lahti on havainnut, että vuorokauden ainoa hiljaisempi tunti koittaa aamuöisin puoli kolmen ja puoli neljän välillä. Muulloin liikennevirta on loputon. Aikaisemmin tien melu ei puistoon saakka kantautunut.

Toteutukselle ei ole muuta estettä kuin raha

Veikkolan kohdalla on tällä hetkellä meluaita moottoritien eteläpuolella. Tien pohjoispuolella on matala betoniaita, mutta ei varsinaisia meluesteitä.

– Meillä on Väyläviraston kanssa sopimus, jonka lähtökohtana on myös tämän pohjoispuolen aidan rakentaminen, kunnan yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen tähdentää.

– Moottoritie on tässä ja nyt ja radan rakentaminen on aika paljon pidemmän aikavälin projekti. Meidän täytyy saada ratkaisu jo ennen radan rakentamista, Kauppinen jatkaa.

– On tosi surullista, että olemassa oleva meteli on voimistettu moninkertaiseksi kuulumaan paljon kauemmas moottoritiestä kuin aikaisemmin, vaikka on tarkoitettu hyvää. Koen, että tilanne on tällä hetkellä tosi ikävä.