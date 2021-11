Mantaqa-jengi taas käräjillä – vyyhdissä mukana lakimies, jonka syytetään vuotaneen tietoja ja vieneen Ruotsiin 80 000 euroa huumerahaa

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tällä viikolla massiiviseen huumausainerikoskokonaisuuteen liittyvien syytteiden käsittely. Syytekohtia on yli 60 ja syytettyjä 20. Heistä kahdeksan on edelleen vangittuna.

Osa syytetyistä on mukana keskusrikospoliisin järjestäytyneenä rikollisryhmänä pitämässä Mantaqassa, ja osalla on rikostaustaa muissa rikollisryhmissä. Joukossa on yksi Katiska-huumejutussa tuomittu henkilö, ja syytteet saa myös oikeusavustajana toiminut varatuomari.

Yli 60 syytekohdasta valtasosa koskee törkeitä huumausainerikoksia.

Suurin osa syytteistä liittyy Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla tapahtuneisiin järjestäytyneen rikollisryhmän organisoimiin huumausainerikoksiin. Syytteissä ei kerrota rikollisryhmän nimeä.

Ryhmää on johtanut mies, joka on aikaisemmin liitetty niin sanottuun Lepakkojengiin. Tällä jengillä on tatuoituna lepakon kuva peukalon juureen. Mies on vuonna 2004 tuomittu pitkään vankeustuomioon törkeistä huumausainerikoksista Lepakkojengin joukoissa.

Syytteiden mukaan syytetyt ovat tuoneet Ruotsista vuosien 2019 ja 2021 välisenä aikana useita eriä erilaisia huumeita, muun muassa amfetamiinia ja kokaiinia. Rikollisryhmän johtajana pidetty mies on organisoinut toimintaa salatussa SkyECC-viestijärjestelmässä.

Kun poliisi tutki Helsingin keskustassa sijainneen varaston elokuussa 2020, sieltä löytyi 40 kiloa amfetamiinia ja 10 kiloa kokaiinia. Lisäksi varastossa oli useita laittomia aseita, kuten rynnäkkökivääri, pistooli ja äänenvaimentimella varustettu konepistooli.

Huumekaupassa liikkuivat suuret rahat. Huumerahoja toimitettiin eri puolille pääkaupunkiseutua kymmenien ja jopa satojen tuhansien eurojen erissä. Rahat kulkivat vastaanottajalle välikäsien kautta. Niitä vietiin muun muassa yksityisasuntoon Vantaalla.

Varatuomari välitti tietoja rikollisjengille

Syyttäjälaitoksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan rikosvyyhdissä syytetty oikeudenkäyntiavustaja on toiminut lakimiehenä pitkään muun muassa useissa huumausaineisiin liittyvissä rikosjutuissa.

Syytteiden mukaan mies on saanut työnsä puolesta tietoja vireillä olevista esitutkinnoista, jotka liittyvät nyt kyseessä olevaan rikollisorganisaatioon.

Oikeudenkäyntiavustaja on syytteiden mukaan välittänyt tietoja rikollisjengille. Hän on toiminnallaan auttanut rikollisia tuomaan huumeita maahan sekä levittämään niitä pienemmällä riskillä. Lakimiehen toiminta on vahvistanut rikollisjengin johtajan asemaa organisaatiossa.

Rikollisorganisaation johtajana pidetty mies oli syytteiden mukaan pyytänyt lakimiestä käymään Ruotsissa ja viemään sinne 80 000 euroa huumekaupasta peräisin olevaa rahaa. Lakimies lensi Ruotsiin rahat mukanaan ja antoi ne eteenpäin.

Syytteiden mukaan kyseessä on avunanto törkeään huumausainerikokseen, koska lakimies tiesi rahojen rikollisesta alkuperästä ja toiminta liittyi järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Ennen Ruotsin keikkaa lakimies oli hankkinut luvattomasti pistoolin.

Lakimiestä syytetään lisäksi törkeästä huumausainerikoksesta. Syytteiden mukaan hän on pitänyt hallussaan tai ainakin yrittänyt hankkia amfetamiinia omaan käyttöön ja myyntiin.

Mies kiistää syytteet.

Mantaqaan liittyvät henkilöt levittivät huumeita

Rikoskokonaisuus kytkeytyy syyttäjien mukaan keskusrikospoliisin järjestäytyneenä rikollisryhmänä pitämään Mantaqaan. KRP:n mukaan Mantaqan johdossa on neljästä viiteen henkilöä. Heistä ainakin kolme on veljeksiä.

Mantaqaan liittyvät henkilöt ovat toimineet yhteistyössä järjestäytyneen rikollisryhmän kanssa ja levittäneet Ruotsista tuotuja huumeita.

Tässä on syytteiden mukaan ollut mukana myös Katiska-jutussa tuomittu mies, jolla vaikuttaa olevan yhteyksiä Mantaqaan. Mies oli myös myynyt kokaiinia Lepakkojengiin liitetylle rikollispomolle.

Suurimmassa osassa syytteitä koventamisperusteena on rikoksen tekeminen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Päätekijöille vaaditaan pitkiä vankeustuomioita.

Kovimpia tuomioita vaaditaan huumeita Ruotsista Suomeen masinoineelle jengipomona pidetylle miehelle ja tämän rikoskumppanille sekä Mantaqaan liittyvälle miehelle. Syyttäjät vaativat kaikille kolmelle 13 vuoden vankeustuomioita.

Katiska-jutussa tuomitulle miehelle vaaditaan 10 vuoden vankeustuomiota. Useille muille päätekijöille vaaditaan yli 10 vuoden vankeustuomioita.

Oikeudenkäyntiavustajalle vaaditaan viiden vuoden ja kuuden kuukauden mittaista vankeustuomiota. Syytetyt kiistävät syytteet pääosin. Tapaukseen käsittelyyn on Helsingin käräjäoikeudessa varattu 24 päivää aina helmikuun puoliväliin saakka.

Mantaqaan liittyviä osittain samoja henkilöitä syytetään myös muun muassa useista muista törkeistä huumausainerikoksista ja törkeästä rahanpesusta, joiden käsittely alkoi oikeudessa jo aiemmin. Tästä kokonaisuudesta annetaan tuomio joulukuun alussa.