Vuokralaisten piti palata markkinoille, mutta pääkaupunkiseudulla asuntoja odottelee tyhjänä ennätysmäärin – vuokrat eivät silti näytä laskevan

Poikkeuksellista on se, että pääkaupunkiseudulla vuokralaisen löytäminen voi nyt kestää jopa pidempään kuin maassa keskimäärin. Tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, ja lisää kohteita virtaa markkinoille.

Helsingissä vuokra-asuntoja on tarjolla yli kaksi kertaa enemmän kuin ennen koronaa. Vuokranantajat ovat huomanneet, että vuokralaisista saa nyt taistella.

Jos aiemmin vuokralaiset olivat jonossa vuokranantajan oven takana, nyt on vuokranantajien vuoro jonottaa sopivia vuokralaisia vuokrasopimus ojossa.

Vuokralaisten odotettiin jo palaavan markkinoille koronan jäljiltä, mutta etenkin pääkaupunkiseudulla asuntotarjonta on ampaissut aivan omaan suuntaansa ja markkinointiajat pysyneet pitkinä.

– Ennen vuokra-asuntojen markkinointiaika oli Helsingissä selvästi koko maata lyhyempi, nyt se on jopa pidempi. Koskaan aikaisemmin ei pääkaupunkiseudulla ole ollut näin isoa valinnanvaraa ja puhevaltaa vuokralaisella, sanoo asuntorahoittaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

Kaikkein nopeimmin tarjonta on ampaissut Espoossa, missä vuokra-asuntoja on Brotheruksen mukaan tarjolla kolme kertaa enemmän kuin syksyllä 2019. Helsingissä lukema on yli kaksinkertainen.

Pääkaupunkiseutu toipuu muuta maata hitaammin

Eivätkö asunnot kelpaa vuokralaisille?

Täysin siitäkään ei ole kyse, sanoo Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen. Vuokralle tulevien asuntojen määrän lisäksi on olennaista katsoa, missä tahdissa niitä markkinoilta poistuu – ja asuntoja kyllä myös poistuu.

– Meidän datamme mukaan palvelusta poistuu koko maan tasolla jopa 50 prosenttia enemmän kohteita kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kysyntä ei siis sinänsä ole tippunut, mutta tarjonta on kasvanut kysyntää nopeammin.

Vuokralaiselle se on hyvä uutinen: on varaa mistä valita, ja samalla rahalla voi saada parempaa. Vuokraoven palvelusta eniten haetaan kaksioita, joita on myös tarjolla eniten.

Vuokranantaja puolestaan saa nyt taistella hyvistä vuokralaisista, mikä on huomattu Suomen vuokranantajissa.

– Pääkaupunkiseudulla vuokralaisen löytäminen on edelleen vaikeaa. Muualla Suomessa on kesän ja syksyn aikana saatu positiivisia signaaleja kysynnän palautumisesta, mutta pääkaupunkiseudulla palautuminen on ollut hitaampaa, sanoo Suomen vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Markkinoille virtaa vuokrattavaa

Asuntotarjontaa ovat lisänneet läpi koronan vakaana jatkunut rakentaminen ja lyhytaikaisen vuokrauksen Airbnb-kohteet, joita matkailijat eivät ole täyttäneet.

Rokkasen mukaan pelkästään Helsingissä lyhytaikaisen vuokrauksen puolelta pidemmän vuokrausajan markkinalle tai myyntiin on valunut yli 1 000 asuntoa.

Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla väliaikaisvuokrauksen osuus on muuta Suomea suurempi. Vaikka koronakriisi on osin alkanut hellittää, pääkaupunkiseudulle tärkeät ja vuokramarkkinoita tukevat matkailu- ja palvelualat eivät ole palautuneet.

– Matkailu-, ravintola- ja kulttuurialojen tilanne on ollut heikko eivätkä työt ole aiempaan tapaan houkutelleet uusia asukkaita Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle, Rokkanen sanoo.

Hän arvioi, että pääkaupunkiseudun vetovoima vuokra-asujan näkökulmasta on koronan jäljiltä hukassa, mutta ei pysyvästi.

– Asuntojen hinnat antavat viitteitä siitä, että Helsinkiin kyllä uskotaan, vaikka tällä hetkellä ei ole tarjolla työmahdollisuuksia tai sellaista arkea, missä kaupunki pääsisi näyttämään parhaita puoliaan, Rokkanen sanoo.

Samaa sanoo Hypon Brotherus. Lyhyellä aikavälillä asuntoja nousee hänen mukaansa ehkä jopa liikaa, mutta pitkällä liian vähän.

– Erityisesti Espooseen ja Vantaalle valmistuu nyt kompakteja vuokra-asuntoja, joille on varmasti tarvetta ja kysyntää pitkällä aikavälillä. Nopeasti niitä ei kuitenkaan saada täytettyä etenkään tilanteessa, jossa palvelualat ja matkailu ovat edelleen isoissa vaikeuksissa.

Laskevatko seuraavaksi vuokrat?

Kun tarjonta ylittää kysynnän, hintojen odottaisi laskevan.

Vuokrissa ei kuitenkaan näy liikettä alaspäin, vaikka kohteita odottaa tyhjillään – hinnannousun pysähtymisestä tosin on ollut viitteitä.

Heinä–syyskuussa vuokrat nousivat Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla 0,9 prosenttia ja muualla Suomessa prosentin verrattuna vuodentakaiseen. Nopeinta markkinavuokrien nousu oli Turussa (1,7 %) ja Tampereella (1,5 %).

Hypon Brotheruksen mukaan tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä tilastoinnissa on puutteita.

Tilastokeskuksen vuokratilastot perustuvat asumistukia saavien sekä isojen institutionaalisten sijoittajien vuokratasoihin. Piiloon jäävät yksityishenkilöiden välillä ilman asumistukea tehdyt vuokrasopimukset, joita on merkittävä osa vuokramarkkinoista.

– Sekä nämä kaikkein maksukykyisimpien vuokralaisten vuokrat että uusien vuokrasopimusten vuokrat ovat monien vihjeiden mukaan laskeneet, Brotherus sanoo.

Toisaalta isot asuntosijoittajat sietävät yksityisiä paremmin tyhjiä kuukausia. Niille vuokrakohteiden täyttöaste ei lyhyellä aikavälillä ole niin tärkeä kuin vuokratason säilyttäminen, Brotherus sanoo.

Vuokranantajien Rokkanen muistuttaa, että tyypillinen hetki vuokran tarkistamiseen suuntaan tai toiseen on silloin, kun vuokralainen vaihtuu.

– Yhä useampi vuokranantaja ei ole korottanut vuokraa asukkaan vaihtuessa, kuten olisi tehnyt voimakkaamman kysynnän tilanteessa. Moni yksityinen vuokranantaja on myös jättänyt vuokrasopimuksiin kirjattuja vuosikorotuksia tekemättä ja halunnut näin pitää kiinni hyvistä vuokralaisista.

