Pyrkiikö Puolaan turvapaikanhakijoita vai siirtolaisia, ja onko Puolalla oikeutta pysäyttää heidät? Viisi kysymystä ja vastausta

1. Ovatko rajalla olevat ihmiset turvapaikanhakijoita vai siirtolaisia?

Valko-Venäjä on houkutellut paikalle enimmäkseen Irakin kurdeja. Iso osa heistä on lähtenyt kohti EU:ta töiden ja paremman elämän perässä .

Mediatietojen mukaan rajalla on myös ainakin syyrialaisia, afganistanilaisia, jemeniläisiä ja ihmisiä eri Afrikan maista.

On mahdollista, että heidän joukossaan on turvapaikkaperusteet täyttäviä henkilöitä, jotka pakenevat vainoa.

Kuinka paljon? Sen arvioiminen on mahdotonta, sanoo Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors .

– Kategorisesti ei voida sanoa, että he ovat ilmeisen perusteettomia turvapaikanhakijoita. Kaikista näistä maista tulee ihmisiä, joilla on suojelun tarvetta. Se pitäisi yksilöllisesti tutkia, Lindfors sanoo.

Hän uskoo, että moni on hakemassa parempaa tulevaisuutta, koska elämä on näköalatonta.

– Ei siinäkään mitään väärää ole. Ongelma on se, jos Eurooppaan ei pääse muuten kuin hakemalla turvapaikkaa, Lindfors sanoo.

2. Onko Puolalla oikeus estää heidän pääsynsä maahan?

Martti Koskenniemen mukaan lähtökohtana on, että itsenäinen maa saa suvereenisti sulkea rajansa. Valtion määritelmään kuuluu, että se voi rakentaa rajalleen esteitä, joiden yli ei pääse.

Rajalla palelevat ihmiset eivät ole Puolan valtion alueella, mutta he saattavat olla Puolan tosiasiallisessa määräysvallassa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut ratkaisuja siirtolaisten kohtelusta Välimerellä rannikkovartiostojen kiinni ottamissa veneissä – ja viime aikoina myös Valko-Venäjän rajametsissä.

Niiden perusteella henkilöitä ei voi kohdella epäinhimillisellä tavalla, jos he ovat jonkin valtion tosiasiallisessa kontrollissa.

3. Miten tilanne voisi ratketa kansainvälisen oikeuden näkökulmasta?

Pakolaissopimus on alun perin luotu tarkoitukseen, jossa yksittäinen turvapaikanhakija tai pieni joukko kolkuttaa valtion ovea selvässä kriisitilanteessa, muistuttaa kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi.

Paketin on tarkoitus korvata vanhentuneet periaatteet siitä, miten EU-maat jakavat vastuuta turvapaikanhakijoista. Nyt tietyt maat kantavat muita selvästi isomman vastuun.

– Jäsenmaita ei nytkään pakoteta palauttamaan turvapaikanhakijoita esimerkiksi Välimeren maihin, vaan hakemukset voi käsitellä muuallakin. Se on valintakysymys, Lindfors sanoo.

Jos EU-maat haluaisivat osoittaa solidaarisuuttaan Puolalle, he voisivat siirtää rajalla olevia turvapaikanhakijoita muihin maihin, Lindfors ehdottaa.

4. Rikkooko Puola sääntöjä?

Puola ei ole juurikaan päästänyt mediaa tai avustusjärjestöjä paikalle, joten tapahtumista on vaikea saada tarkkaa tietoa.

Siksi on Koskenniemen mukaan myös vaikea arvioida, rikkooko Puola rajalla kansainvälisiä sopimuksia.

Jos hakija on päässyt kontaktiin Puolan viranomaisten kanssa, eikä Puola anna edes mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, se loukkaa tuota palautuskieltoa ja oikeutta hakea turvapaikkaa. Näin katsoo Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors.

Hänen mukaansa Puola on jo syyllistynyt laittomiin joukkokäännytyksiin.

– On hurjaa, että Suomessakin puhutaan, että tämän pitäisi olla sallittua. On kyse perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista. Palautuskielto on ehdoton, Lindfors sanoo.