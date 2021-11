Reetta Rädyn kolumni: On ok olla raikuli nainen

On ok olla raikuli nainen.

Sanat kaikuivat korvissani, kun olin lukenut jutun, jossa kaksi nuorta kirjoittajaa kertoi, mitä he olivat oppineet runoilija Sirkka Turkalta (siirryt toiseen palveluun) . Turkka kuoli lokakuussa 82-vuotiaana.

”Sirkka antoi vahvistuksen sille, että on ok olla raikuli nainen”, runoilija Aura Nurmi sanoi Hesarin jutussa.

Näinä aikoina hyvinvoinniksi kutsutaan sitä, että tekee kaikkea. Kaava on tuttu: arjesta selviytyy suorittamalla töitä, salia, unta ja ihmissuhteita. Tämän lisäksi suoritetaan empatiaa itseä kohtaan ja kiitollisuutta elämää kohtaan.

Suoritteista tärkein on palautuminen.

Palautuminen on paitsi suoritus myös jotain, josta pitää olla alati huolissaan. Tottahan tuo: jos palautuminen jää väliin, kroppa käy ylikierroksilla. Silti mietityttää, millä kierroksilla käy kroppa, jolta kielletään kaikki kiva (kahvi, viini, loikoilu, yökukkuminen) ja täytetään aika huolella siitä, joko nyt voimat loppuvat, mitä sanovat mittarit.

Tähän maailmaan tuulahdus jotain ihan muuta: on ok olla raikuli.

Kokonaisuus on ristiriitainen, vaativa ja nakertaa helposti omaa tapaa olla. Pitäisikö kuitenkin elää jotenkin toisin?

Meitä on aika paljon, eikä kaikessa suorittamisessa ole kyse läpimädistä arvoista ja sokeasta oravanpyörässä pyörimisestä.

To do -lista, räsymaton väreissä hehkuva kalenteri tai todistuksen kymppirivi saattavat tuoda tunteen kontrollista, tai ainakin aikaan saamisesta. Jos ei ole tyytyväinen itseensä, voi olla edes vähän tyytyväinen siihen, mitä tekee.

Tätähän meillä arvostetaan: hanke etenee, kehitys kehittyy, ohjausryhmän toimet on määritelty, projektoitu ja lopulta myös suoritettu.

Kokonaan toinen asia on, onko tämä ihailtavaa, tavoiteltavaa, tai viekö tämä jotain olennaista maailmassa eteenpäin.

”Hän on taitava ratsastaja ja raviohjastaja, erinomainen keilaaja, väsymätön puunhakkaaja, sitkeä patikoija ja ansioitunut karaokelaulaja, kerrotaan (siirryt toiseen palveluun) Kuukausiliitteen jutussa. Nuorta runoilijaa Aura Nurmeakin hän neuvoi: ”Liiku paljon, ja ruoski itteäs.”

Näin se tuntuisi olevan: ei se mitään, että tekemistä on paljon, jos se on ilottoman suorittamisen sijaan ihan vaan omannäköistä elelyä.

Turkan runojen äärellä tulee mieleen sekin, minkä verran on ylipäätään järkevää keskittyä yksilön tekemisten tarkkailuun. Ajatukset ovat kiinnostavampia. Eikö elämä kuitenkin tapahdu enemmän aivoissa kuin lihaksissa?

Tällaisen perinnön jos jättää, on niin sanotusti jättänyt jäljen maailmaan.

Sillä juuri esikuvista ja tien näyttämisestä on kysymys. Siitä, kehen kukin meistä peilaa itseään, mitä ihailee tai pitää arvossa.

On niitäkin, Turkan kaltaisia, jotka eivät välitä, mitä muut ajattelevat. Mutta moni meistä on sivuille vilkuilija. Teemme kuten muutkin. Eikä tässä mitään, hyvä, jos jumppa ja meditointi sittenkin on ratkaisu.