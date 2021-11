Emmi Nuorgamin kolumni: Jos tekoäly on rasistinen naisvihaaja, heijasteleeko tekoäly yhteiskuntaa vai yhteiskunta tekoälyä?

Viime viikolla vietettiin veropäivää. Veropäivän yhteydessä keskustellaan säännöllisesti päivän tarpeellisuudesta. Kuka hyötyy verojen julkaisusta, ruokkiiko se kateutta, mitä väliä naapurin tuloilla on? Naapurin tai kössikaverin tuloilla ei ehkä mitään. Mutta sillä, keitä suurituloisimpien listalla keikkuu (siirryt toiseen palveluun) , on väliä.

Samana aamuna julkaistiin uutinen suomalaisen ruuankuljetusyhtiö Woltin yrityskaupoista. Yhdysvaltalainen Doordash osti Woltin historiallisen suurella summalla. Kauppasummaa tai siitä syntyviä verotuloja kiinnostavampi on kuitenkin Woltin perustajan Miki Kuusen haastattelu Helsingin Sanomien Visiossa (siirryt toiseen palveluun) . Yrityskauppa ei ollut uusi ajatus, vaan keskusteluja oli käyty vuosia. ”Toimialalla kaikki tuntevat toisensa ja vuosien aikana on ollut keskusteluita.” Kuusi kertoi.

Auroran pääteema on naiset ja teknologia. Pääpuhuja, humanoidirobotti Sophia the Robot (siirryt toiseen palveluun)on pisimmälle vietyjä ihmistä muistuttavia robotteja. Sophia the Robot on rakennettu tutkimaan tekoälyn vuorovaikutusta ihmisen kanssa. Robottipuhujan kiinnostavin kysymys onkin, kenen todellisuutta teknologia kertoo?