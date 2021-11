Asta Lepän kolumni: “Mutta eihän hän minua lyö”

Tätä monen vauraamman on vaikea uskoa. No mutta se on vain muutama euro. Eihän tuo ole mitään.

Sen lisäksi sarja kertoo yksinhuoltajuudesta. Yksinhuoltajat eivät ole sen enemmän luusereita kuin yli-ihmisiäkään, vaikka mielikuvien ääripäät usein hallitsevat keskustelua: on sekä oma on valintasi -puoli että niitä, jotka ylistävät “arjen sankareiksi.”

Mainitun “yhden näkökulman” lisäksi on toinen keino, jolla kertomukset yritetään vaientaa. Monet parisuhdehelvetin läpikäyneet ovat yrittäneet löytää jonkinlaista selitystä kokemilleen, usein vuosiakin kestäneille kamaluuksille. He ovat löytäneet selityksen käsitteestä “narsismi.”

Moni noista ilmassa myrkkykaasuina leijuvista häijyyksistä on saanut nimen. Yksi niistä on taloudellinen väkivalta.

Vasta aivan viime aikoina moni noista ilmassa myrkkykaasuina leijuvista häijyyksistä on saanut nimen. Yksi niistä on taloudellinen väkivalta, siis se, että parisuhteen varattomampaa osapuolta alistetaan rahalla.

Toinen on kaasuvalottaminen, joka taas tarkoittaa sitä, että kumppani esimerkiksi väittää jonkin asian tapahtuneen tai ei tapahtuneen, vaikka totuus on muuta. Se, joka on suhteessa alistettu, alkaa lopulta uskoa, että hän on väärässä, jopa päästään vialla.