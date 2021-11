Korona sai suomalaiset kuntoportaille, eikä buumille näy loppua – laitoimme sadat portaat kartalle, katso mitkä ovat sinua lähimmät

On marraskuinen ilta. Kello ei ole vielä kovin paljon, mutta pimeää on silti, tietysti, niin kuin melkein aina marraskuussa Varsinais-Suomessa.

Paraislainen Christa Lindström kipuaa ylös kuntoportaita. Pimeä ei haittaa, sillä askelmat on hyvin valaistu.

– Käyn täällä noin kolme kertaa viikossa. Vaihtelevasti juoksen ja kävelen. Liikun joka päivä, joten tämä on hyvää vaihtelua liikkumiseen, sanoo Lindström.

Christa Lindström ei ole suinkaan ainoa, joka on viime aikoina innostunut kuntoportaista. Kuntoporrasbuumi lähti aluilleen jo muutama vuosi sitten, mutta korona kasvatti kiinnostusta.

Helsingissä puolestaan aloitettiin viime vuonna kuntoporrasohjelma (siirryt toiseen palveluun) , jonka tavoitteena on rakentaa kaupunkiin yhdeksät uudet kuntoportaat vuoteen 2030 mennessä.

Tavallisia, omaperäisiä ja valtavia portaita

Paraisten Koirabaanan portaista poikkeuksellisen tekee niiden sijainti. Portaiden vieressä avautuu kaivos ja 130 metriä syvä avolouhos. Pimeällä se ei näy, mutta valoisassa ympäristän omaperäisyys on juoksijoidenkin ihasteltavissa.

Porrastreeni on hänelle uusi harrastus, joka alkoi, kun Paraisten portaat valmistuivat. Hän kertoo, että kuntoporrasbuumia on selvästi ilmassa – ainakin Paraisilla.

– Välillä täällä on jopa ruuhkaa. Lisäksi täällä näkee paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole välttämättä vähään aikaan liikkuneet ollenkaan, ja portaat ovat nyt innostaneet liikkumaan. Se on tosi hienoa.

Hikistä hommaa, mutta tekee hyvää sekä keholle että mielelle. Tätä mieltä on Christa Lindström kuntoportaissa kävelemisestä ja juoksemisesta.

Ilmainen liikuntapaikka kaikenikäisille

Iso osa Suomen kuntoportaista on maltillisemman kokoisia, noin sadan askelman portaita. Yhdet sellaiset löytyy Lemiltä, Lappeenrannan kupeesta.

3 000 asukkaan Lemille rakennettiin kunnan toiset kuntoportaat nyt syksyllä. Lemin kirkonkylän kuntoportaissa on 82 askelmaa ja pituutta niillä on 26 metriä.

– Erityisesti ikäihmisiltä tuli toiveita portaista, sillä niissä liikkuminen on tehokasta ja voimaannuttavaa, Ahonen sanoo.

Kävijöitä on jo nyt riittänyt, vaikka valaistus on vasta tulossa. Talvikunnossapitoakaan portaissa ei kunnan puolesta ole, mutta käyttäjät ovat ottaneet asian omiin käsiinsä. Ahonen kertoo, että kuntalaiset pyysivät harjoja portaiden ala- ja yläpäähän, jotta he voivat harjailla niitä puhtaaksi lumesta samalla kun kuntoilevat.