Skotlantilainen laulaja–lauluntekijä Lewis Capaldi ensi kesän Pori Jazziin

25-vuotias Capaldi julkaisi debyyttialbuminsa Divinely Uninspired To A Hellish Extent vuonna 2019. Levy oli Iso-Britannian myydyin albumi vuosina 2019 ja 2020.

Kaksi albumin singleistä nousi listaykköseksi Yhdysvalloissa, ja “Someone You Loved” -megahitillä on Spotifyssa huimat 2,1 miljardia kuuntelukertaa. Lewis Capaldin muita isoja hittejä ovat “Before You Go” sekä “Bruises”.