Kiireinen, kaupungissa asuva lapsiperhe on ruoan verkkokaupan kiinnostavin asiakas – näin kilpailu on kiristymässä

Ruoan verkkokauppa on tullut jäädäkseen, uskovat Kesko, Arina, Foodora ja Wolt, jotka hoitavat suurimman osan suomalaisten ruokaostoksista.

Ainakin tämän vuoden ajan Suomessa on jo puhuttu erilaisista dark storeista eli varastokaupoista tai keräilymyymälöistä, joihin asiakas ei pääse ollenkaan. Ne ovat eri alojen kauppoja, jotka keskittyvät pelkästään verkkokauppaan. Nyt käsite on yleistymässä myös ruoan verkkokaupassa.

Suomessa ruokaa voi tilata kotiinsa joko perinteisestä ruokakaupasta tai lähettipalveluiden kautta, varastomaisista dark storeista. Ensimmäisessä valttina on valikoima ja tuttu tarjonta, toisessa taas nopeus ja kauppa, joka on suunniteltu pelkästään verkko-ostoksia varten.

Mallista riippumatta ruoan verkkokauppa on hurjassa kasvussa. Kysyimme neljältä ruoan verkkokauppaa tarjoavalta yritykseltä, millaisena he näkevät alan tulevaisuuden ja vieläkö kasvu jatkuu.

Foodora avaa lisää liikkeitä suuriin kaupunkeihin

Foodora Market -liikkeitä on avattu pelkästään tänä vuonna jo kuusi ja tavoitteena on avata vielä kolme ennen vuoden vaihdetta. Yhteensä liikkeitä olisi siis reilun kuukauden päästä kymmenen.

Foodoran ruokamarketeista uusin avattiin Ouluun eilen, 16. marraskuuta. Foodora Marketin Senior Manager Jarno Lehtimäki kertoo, että kasvavan ruoan verkkokaupan taustalla on useita syitä.

– Pakon sanelemana ajauduttiin miettimään, miten ihmiset saisivat ruoan kotiin koronan takia. Samalla ihmiset kärsivät ajan puutteesta. Ruokaostosten tilaaminen kotiin on selkeä vaihtoehto kiireiseen arkeen, Lehtimäki sanoo.

– Tyypillinen verkkokaupan asiakas on 2-lapsinen perhe, jolla on kiireinen arki. Kummatkin vanhemmat töissä, lapsilla on harrastuksia ja aikaa ei vain ole, Lehtimäki kuvailee.