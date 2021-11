Herätys: Kysyimme rokotusten tehosta, Huuhkajien haave MM-kisoista kaatui, politiikka sekoittuu Miss Universum -kisoihin

Mitä koronarokotusten tehosta tiedetään nyt? Asiantuntija vastaa

Rokotettujen osuus koronapotilaista kasvaa, koska rokotettuja on jo paljon. Rokotteen tehokin hiipuu ajan kuluessa. Kysyimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäriltä Hanna Nohynekilta rokotettujen tartuntamäärästä ja rokotteen tarjoaman suojan kestosta.

Huuhkajille valtava pettymys – MM-kisapaikka jäi haaveeksi

Naiset kokevat yhä joutuvansa sivuun metsänomistajina

Lähes puolet suomalaisista metsänomistajista on naisia. Silti he kokevat tulevansa sivuutetuiksi metsää koskevissa keskusteluissa. Koulutustilaisuudet ja viralliset metsäfoorumit ovat miesvaltaisia. Naismetsänomistajat toivovatkin uudenlaisia kanavia metsänomistajuuden vahvistamiseksi. Ensimmäinen askel on oma Facebook-ryhmä, joka syntyi tarpeesta verkostoitua ja jakaa tietoa.