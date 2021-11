HS-gallup: Sdp:n ja vihreiden kannatus nousi, keskustan suosio laskussa

Helsingin Sanomien kannatuskyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan kokoomus on yhä suosituin puolue, mutta kannatuksen kasvu on pysähtynyt. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi vastaajista 21,1 prosenttia. Kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä. SDP on toiseksi suosituin 19,4 prosentilla. Kasvua oli 0,9 prosenttiyksikköä.