Delhissä koulut ehtivät juuri avautua koronan jäljiltä – nyt ne suljetaan toistaiseksi ilmansaasteiden takia

Intian pääkaupunkialueella Delhissä ilmansaasteet ovat kohonneet niin kriittiseen pisteeseen, että eilen tiistaina viranomaiset määräsivät koulut suljettaviksi toistaiseksi. Vasta lauantaina oli ilmoitettu , että koulut on tarkoitus sulkea vain täksi viikoksi.

Tilanne on herättänyt paljon huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Times of India -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelemat asiantuntijat kertovat, että lasten oppiminen ja sosiaalisten taitojen muodostaminen on kärsinyt valtavasti pitkään jatkuneen etäkoulun aikana. Helpotuksesta hengähtäminen marraskuun alussa olikin ennenaikaista.