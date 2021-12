Lähes kaikki nykyiset tatuointivärit kielletään vuoden alussa – musteista uhkaa tulla jopa pulaa

Kiellon taustalla on EU:n jäsenmaita sitova uusi kemikaaliasetus, joka astuu voimaan 4. tammikuuta. Asetuksessa rajoitetaan useiden terveydelle haitallisten aineiden käyttöä tatuointiväreissä . Aineille asetetut raja-arvot ovat niin pienet, että käytännössä niitä ei saa jatkossa olla tatuointiväreissä ollenkaan.

Kieltolistalla on tuhansia eri aineita, muun muassa väriaineita, liuottimia ja säilöntäaineita. Samoja aineita on kielletty aiemmin esimerkiksi kosmetiikassa.

Melkein kaikissa nykyään Suomessa käytössä olevissa tatuointiväreissä on kieltolistalle päätyviä aineita, joten tatuoijat joutuvat vaihtamaan käyttämänsä värit käytännössä kokonaan.

Helsinkiläisen The Flower Shop -tatuointistudion sähköposti on pullollaan asiakkaiden kysymyksistä esimerkiksi siitä, toteutuvatko tammikuulle varatut tatuointiajat, kertoo liikkeen yrittäjä Leena Lumilampi .

– Me emme ole ostaneet uusia värejä varastoon, koska tällä hetkellä niiden saatavuus on vielä olematonta, Lumilampi kertoo.

On mahdollista, että kaikki tatuoijat eivät ehdi saada uusia värejä määräaikaan mennessä. Silloin osa tatuoijista saattaa joutua siirtämään tammikuulle varattuja aikoja myöhemmäksi.

Tatuointivärit sisältävät väriaineiden lisäksi esimerkiksi säilöntäaineita ja liuottimia. Niissä on ainesosia, jotka voivat olla terveydelle haitallisia.

Tatuointien terveysvaikutuksista ei tiedetä paljoakaan

Tatuointiväreille ei ole ollut Suomessa omaa lainsäädäntöä, vaan niitä on säädelty kemikaalilainsäädännön (siirryt toiseen palveluun) kautta. Niitä ovat koskeneet samat rajoitukset kuin esimerkiksi liimoja ja maaleja .

Tatuointien aiheuttamista terveysongelmista on hyvin vähän tutkimustietoa, eikä niitä tilastoida terveydenhuollossa mitenkään.

EU:n kieltolistalle päätyneiden aineiden on Korhosen mukaan todettu aiheuttavan laboratorio-olosuhteissa esimerkiksi solumuutoksia. Se ei kuitenkaan tarkoita välttämättä sitä, että samat haitat tapahtuisivat ihmiskehossa, johon aineita päätyy suhteessa vähemmän.

The Flower Shopin Leena Lumilampea muutos ei haittaa, vaikka hänkään ei usko vanhojen värien vaarallisuuteen.

– On turvallisempaa tatuointikulttuuria, kun me luotamme tieteeseen ja tiedämme, mistä värit tulevat ja mitä tapahtuu, kun ne pistetään ihmisen ihon alle.

Lumilampi vertaa tilannetta kosmetiikka-alaan, jossa tuotteita vedetään pois markkinoilta tiuhaan tahtiin sitä mukaa, kun tutkimustieto karttuu. Esimerkiksi tietynlaisten hiusvärien kielto on kampaajille jo tuttua.

The Flower Shop -tatuointiliike ei ole vielä saanut uuden asetuksen mukaisia tatuointivärejä. Kuvassa tatuoijat Leena Lumilampi ja Aino Holopainen.

Musteiden riittävyys huolettaa tatuoijia

Tatuointivärien valmistajat ovat heränneet muutokseen myöhään. Pieni osa valmistajista on saanut EU-asetuksen mukaisia värejä jo markkinoille. Toiset kehittävät parhaillaan uusia värejä, mutta työ on vielä kesken.

– Alan ihmiset ovat sanoneet minulle, että on vaikea löytää sellaisia väriaineita, jotka ovat uuden säätelyn mukaisia, Sosiaali- ja terveysministeriön Korhonen kertoo.

– Tämä rajoitus on ollut tosi hankala tehdä, se oli aika pitkä ja kivinen tie. Sen soveltaminen on selvästi herättänyt muissakin maissa paljon keskustelua. On oltu skeptisiä sen suhteen, onko tatuoijille edes tarjolla riittävästi uuden sääntelyn mukaisia musteita.