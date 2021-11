Tampere huputtaa pyöräteitä talveksi, vaikka juhlapuheissa pyöräilyä halutaan lisätä – muut isot kaupungit ihmettelevät käytäntöä

Polkupyöräilijöiden yhdistys on perustanut adressin huputuksen lopettamiseksi (siirryt toiseen palveluun) . Keskiviikkona aamupäivällä siihen oli kertynyt 270 allekirjoitusta.

Oulussa ja Turussa samat reitit ympäri vuoden

Oulun liikenneinsinööri Harri Vaarala on kuullut Tampereen käytännöstä, eikä muualta tule hänelle mieleen vastaavaa. Turun liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssinenkään ei ole törmännyt huputukseen.

Oulussa pääväylät on lähdettävä auraamaan heti, kun on satanut kaksi senttiä lunta. Käytännössä yhtä nopeasti kuin vilkkaille autoreiteille.

Turussakin on päätetty edistää talvipyöräilyä. Käytännössä talvikunnossapitoa on tehostettu kävely- ja pyöräteillä. Seuraavan viiden vuoden aikana laajennetaan tehostetun kunnossapidon reittiä niin, että lopulta väylää on yhteensä 70 kilometriä keskustan reittien päälle.