Kiinasta voi tulla maailman suurin talousmaa 10 vuoden kuluttua, ja siihen liittyy riskejä länsimaille – "kannattaa ainakin olla silmät auki"

– Kiinalla ei vielä ole [maailmantalouden] keskusasemaa, mutta sillä on jo nyt selvää vipuvoimaa tietyllä sektoreilla. Yksi selkein on kriittiset raaka-aineet, kuten maametallit, joita käytetään esimerkiksi tuulivoimaloiden ja sähköautojen valmistuksessa.

Kiinan nousu on ollut poikkeuksellinen

Kiina on yhä useammalle eurooppalaisyritykselle tärkeä tuotantomaa ja keskeinen markkina, jolla on välttämätöntä olla. Kiina on maailman suurin vientitalous ja sen kansantalouden koko on ollut jo useita vuosia maailman suurin, jos tarkastellaan valuuttakurssivaihtelusta puhdistettua indikaattoria eli ostovoimakorjattua kansantuloa.