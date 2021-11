Tanssitaiteilija Jarkko Mandelin ottaa lapsensa mukaan töihin jo 3-vuotiaina: “Suhtaudun heihin kuin aikuisiin”

Jarkko Mandelin, 41, on luonut kymmenen viime vuoden aikana helposti lähestyttävän liikekielen, joka kiinnostaa yleisöä. Gravity (2021) on Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmälle tehty teos, jossa esiintyy myös Mandelinin omia tanssijoita. Hän johtaa Kinetic Orchestra -nimistä nykytanssiryhmää, jonka teoksissa on nähty ammattitanssijoiden lisäksi myös alaskanmalamuutti (koira) ja Mandelinin omia lapsia. Heitä on neljä: Oiva, Urho, Lyyli ja Rauha.