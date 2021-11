Ylistetyn etätyön varjopuolet alkavat nyt paljastua: Urakehitys tökkii, teams-kilot kertyvät ja erakoituminen uhkaa

Työnantajakin hyötyi: kalliita toimistotiloja saattoi karsia, matkakulut vähenivät ja sairaspoissaolot vähentyivät: moni hoiti työnsä kotoaan pikkuflunssassakin. Nyttemmin on havahduttu myös jatkuvan etäilyn huonoihin puoliin:

– Ihminen alkaa etääntyä työstä ja vieraantua koko työyhteisöstä. Ei enää oikein tunne uusia työntekijöitä, ja joku saattaa ruveta mökkiytymään: passivoituu, on siellä kotosalla vaan. Teams-kiloja kertyy, kun liikunta vähenee ja teams-ähky voi tehdä työstä puisevaa ja yksitoikkoista, kuvailee muutoksia kokenut työelämän asiantuntija, organisaatiopsykologi Pekka Järvinen organisaatiokonsultointi Praxis oy:stä Tampereelta.

Tamperelaisella Pekka Järvisellä on pitkä kokemus ongelmien ratkaisusta työyhteisöissä. Lisäksi hän on kirjoittanut kymmenkunta kirjaa esimies- ja työyhteisötaidoista.

– Erityisen merkittävää on, että ei ole enää spontaaneja tapaamisia työkavereiden kanssa kahvilla ja käytävillä, jossa voi vaihtaa kokemuksia työstä, purkaa työpaineita ja oppia toinen toisilta, Järvinen painottaa.

Läheisyys on valtaa

Käytäväkeskusteluja pidetään monesti tyhjänpäiväisenä juoruiluna, mutta etäilijälle niiden loppuminen tietää samalla loppua työpaikan hiljaisille signaaleille. Ei enää kuule yhtä vaivattomasti, miten firmalla oikeasti menee ja mitä on ehkä vireillä. Eikä enää itse pääse kunnolla vaikuttamaan asioihin. Se voi jarruttaa omaa urakehitystäkin.

– Fyysinen läheisyys on valtaa. Sosiaalisissa verkostoissa ja keskusteluissa tapahtuva organisaatiopolitiikka antaa omaan urakehitykseen etulyöntiasemaa, jos on paikanpäällä toimistolla. Saa vaikutettua asioihin ja pystyy itse vaikuttamaan epävirallisissa vaikutuskanavissa päätöksiin niin, että ne ovat itselle suosiollisia, kuvaa tilannetta johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessori Niina Nurmi Aalto-yliopistosta.

Etänä ajautuu helposti sivuraiteille omassa urakehityksessään ja on muutenkin ulkona "talon kuvioista".

– Uusien työntekijöiden on vaikeampi päästä sisään työhön ja työyhteisöön.

Työyhteisön liima hiipuu

Jatkuvassa etäilyssä on haittansa työnantajallekin. Järvisen mukaan työyhteisön liima, yhteisöllisyys, heikkenee, jos ei juuri nähdä toisia.

– Voi olla myös, että työntekijät eivät samalla lailla sitoudu työhön ja hankkeisiin. Esimiehen näkökulmasta myös johdettavien tunteminen ja heidän johtamisensa vaikeutuu merkittävästi. Taustalla voi olla jopa henkilökohtaisia ongelmia, jotka eivät tule esimiehen tietoon, kun ihminen on aina vaan kotosalla, Järvinen korostaa.

Erakon tapaus

Etätyön ongelmista huolimatta on ihmisiä, jotka haluavat pysyvästi hoitaa työnsä etänä ja karttavat visusti työpaikalle menoa. Järvinen löytää tälle useita syitä.

– Osa ihmisistä ei halua mennä työpaikalle, jos siellä on huono henki ja ihmisten välisiä jännitteitä tai on kokemuksia työpaikkakiusaamisesta. Kiusaaminen ei ole teamsissa niin helppoa kuin livenä.

Järvisen mukaan etätyöskentelyn ongelmista on toistaiseksi kertynyt melko vähän kokemuksia.

Ei väkisin työpaikalle

Ja jos etäilijä hoitaa hommansa, niin so what? Onko kollegojen tapaaminen ylimainostettu juttu?

– Jos ajatellaan organisaation toimintaa, ei riitä, että henkilö vain hoitaa oman leiviskänsä. On myös tärkeää, että ihmiset ovat kehittämässä työtä. Ihmiset oppivat toinen toisiltaan tavatessaan tosiaan ja uudet ihmiset pääsevät sisälle työpaikkaan. Joillekin työpaikka voi olla ainoa merkittävä yhteisö, johon haluaa kuulua, Järvinen sanoo.

– Työnantajan näkökulmasta on merkittävää, että ihmiset kokevat olevansa töissä juuri siinä kyseisessä työpaikassa. Jos ollaan pelkästään etänä, niin aika äkkiä hiipii mieleen, että on yhdentekevää, mikä se työnantaja on. Silloin irtisanoutumiskynnys varmasti laskee, Järvinen veikkaa