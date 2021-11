Maatalouden hätähuuto kaikui ympäri Suomen: Rahat eivät riitä – MTK:n tempauksessa lihakeittoa 40 sentillä ja ämpärillinen perunoita eurolla

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n järjestämän tempauksen tarkoituksena (siirryt toiseen palveluun) oli tuoda esiin viljelijöiden heikko asema elintarvikemarkkinoilla. Maatalouden kustannukset ovat kasvaneet, mutta tuottajille maksettava korvaus on pysynyt alhaisena.

Porissa myytiin viiden kilon perunaämpäreitä eurolla ja kymmenen kananmunan kennoja 50 sentillä. Toikan mukaan yksi iso ongelma on se, että sopimukset neuvotellaan teollisuuden kanssa käytännössä kerran vuodessa, jolloin varaa suurille muutoksille ei juuri ole.

Yksi ongelma on kerran vuodessa neuvotellut pitkät sopimukset, jotka eivät taivu muutoksiin kesken vuoden, uskoo kokemäkeläinen maanviljelijä Erno Toikka, joka osalllistui Porissa Puuvillan kauppakeskuksessa järjestettyyn tilaisuuteen.

Pieni osuus hätkähdyttää

– Me emme halua lisää tukia, vaan muutoksen siihen, että viljelijäkin saa kunnon palkan tekemästään työstä.

Kustannukset nousussa, tuottajahinnat laahaavat paikallaan

– Se on hyvin pieni summa. Moni on sanonut, ettei ilkeä sillä hinnalla ostaa, vaan tonkkaan on kilahtanut enemmän rahaa, kertoo MTK Etelä-Savon puheenjohtaja Sanna Hämäläinen.