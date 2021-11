Sotkamossa lukiolaiset saavat nyt päättää, mihin ruotsin kielen arvosanaan tähtäävät – alkoi buumi, joka yllätti opettajankin

Jopa siinä määrin, että monelle lukiota ensimmäistä vuotta käyvälle ruotsista on tullut syksyn aikana lempiaine.

– Tästä on tullut pienimuotoinen buumi. Se on todella ilahduttavaa.

Suosion syynä on uusi opetustapa: Sotkamon lukiossa opiskelija voi tätä nykyä valita, millaista taitotasoa ja arvosanaa tavoittelee ruotsin kurssilla. Opetus on räätälöityä, ja opiskelija saa taitotasonsa mukaisia tehtäviä kurssin aikana.

Lähtökohtana on yksilöllinen opiskelu. Jokainen saa edetä omassa tahdissaan, Järvelä toteaa.

– Minulla on aikaa kiertää luokkaa ja auttaa, jos jollakin on kysyttävää. Kynnys kysymiselle on pieni, koska luokkakoot ovat pienemmät kuin etelässä. Täällä kaikki tuntevat toisensa.