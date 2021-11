Päiväkotien ja koulujen ruokailut tyrehtyivät taas lakkoon Turussa – Jytyn Kimmo Hollmén: "Työnantaja suunnittelee jälleen halpuuttamista"

Turkulaisten päiväkotien ja koulujen arkeen vaikuttava lakko on alkanut keskiviikkona puoliltapäivin.

Jyty on valmis jatkamaan lakkorintamassa JHL:n kanssa

– Meillä on tiivis neuvonpito heidän kanssaan koko ajan. Varmasti olemme valmiudessa myös Jytyn hallinnossa tekemään uusia päätöksiä heti maanantaina viimeistään, sanoo Kimmo Hollmén.

– Tämä on valitettava tilanne, mikä tästä aiheutuu, mutta se on ainoa tapa vauhdittaa näitä neuvotteluja.

Sekä JHL että Jyty kertovat, että lakko on rajattu siten, ettei se vaaranna kenenkään henkeä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Arkean toimitusjohtaja yllättyi henkilöstön pikaisista vastatoimista

– Nyt olemme hakemassa pitkäaikaista ratkaisua kilpailukykymme parantamiseksi. Tavoitteenamme on päästä samalle tasolle kilpailukyvyssä kilpailijoidemme kanssa.

– Mutta kyllä se tietysti tuli yllätyksenä, että henkilöstö aloitti lakkoilun näin pian. Tiistaina oli viimeiset neuvottelut, ja tällä viikolla on edelleen lähtenyt neuvottelukutsuja. Tietysti lakko tulee aina yllätyksenä.

Liitto on hänen mukaansa tehnyt myös valvontailmoituksen AVAINTESin noudattamisesta Avainta ry:n toimitusjohtaja Vesa Laineelle . Niemi-Laine kertoo myös Arkean tehneen JHL:stä vastavuoroisesti valvontailmoituksen.

Arkean hallitukselle on sovittu useita kokouksia tällä viikolla ja lähiaikoina, mutta Tuija Rompasaari-Salmi ei osaa tarkkaan arvioida, milloin asiasta tehdään lopullinen päätös.

– Aina on vaihtoehtoja. Tietysti vaihtoehtona on erilainen sopimus henkilöstön kanssa, tai työnantajan järjestäytymisen vaihtoon, johon konsernijaostolta on kysytty lupa.