Lounaisrannikon männyistä löytyi uusi taudinaiheuttaja – mäntyjä on kuollut syksyn aikana

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaa lounaisrannikkolla on syksyn aikana kuollut useampi mänty. Yhdessä kohteessa tuhonaiheuttajaksi on varmistunut etelänversosurma-niminen tauti, jonka aiheuttaa havuparikas-sieni.

Sienen alkuperä on toistaiseksi tuntematon. Luke arvelee tiedotteessaan, että kuiva kesä on saattanut edesauttaa sienen muuttumista taudinaiheuttajaksi.

– Havuparikasta on aikaisemmin löydetty Suomesta kävyistä, joissa se on käyttänyt ravintonaan kuollutta orgaanista ainesta. Piilevänä sitä on löydetty oireettomista männyn vuosikasvaimista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun se löydetään tuhonaiheuttajana, Luke kertoo tiedotteessaan.