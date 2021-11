Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto Meri Valkamalle – Kirjailija irtisanoutui ja myi asuntonsa voidakseen kirjoittaa

Tuntematon säh­kö­au­to­val­mis­ta­ja Rivian ponkaisi mark­ki­na-ar­vo­lis­tauk­ses­sa jo Teslan puskuriin – sähköautohype on kasvanut hurjiin mit­ta­suh­tei­siin

Säh­kö­au­to­val­mis­ta­ja Teslan puskuriin on mark­ki­na-ar­vol­la mitattuna noussut tuiki tuntematon yh­dys­val­ta­lai­nen Rivian. Hetken Rivian on ollut arvokkaampi yhtiö kuin vaikkapa Volkswagen, vaikka val­mis­tet­tu­jen autojen määrä on vielä vähäinen ja liikevaihto on nolla.