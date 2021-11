Lauri ja Elvi Keräsellä ei ollut lapsena aikaa leikkiä, mutta nyt he ovat kiireettömiä ukkeja ja mummoja päivähoitolapsille

Lähimetsässä on jännittynyt tunnelma, kun auto kaartaa pihaan ja ulos astelee kylän vanhin, 90-vuotias Lauri Keränen yhdessä puolisonsa Elvi Keräsen kanssa. Kylän ensimmäiset metsämummo ja metsäukki ovat saapuneet leikkimään lasten kanssa.

Lauri ja Elvi Keränen tervehtivät jokaisen lapsen vahvalla kädenpuristuksella. Lauri Keränen ohjeistaa lempeästi kättelykäden valinnassa. Kun vasemman käden kurarukkanen on eksymässä Keräsen kättelyyn, osoittaa hän sormellaan oikeaa rukkasta. Pian oikea pieni käsi löytääkin kättelyyn.

Sukupolvien kohtaamisesta hyvää mieltä

Metsämummo- ja metsäukkitoiminta käynnistyi Paltamossa marraskuussa 2021. Toimintamallin takana on luonnossa liikkumista painottava perhepäivähoitopaikka Karhula. Tarkoituksena on, että metsämummu tai -ukki olisi parin viikon välein mukana päivähoitolasten metsäretkillä.

– Tällä on erittäin suuri merkitys. Metsä on hyvin tärkeä Suomelle, samoin kuin lapset, jotka ovat tulevaisuus, korostaa Lauri Keränen.

– Ajattelin, että ei voi olla totta, meidätkin otetaan huomioon. Tämä on suuri elämys meille, iloitsee Elvi Keränen.

Kaupunki kiinnostui asiasta heti ja kehitystyöhön lähti mukaan myös päiväkodin johtaja. Toiminnassa on ollut mukana 10 mummoa ja vaaria. Lahdessa toiminta on koronan takia tauolla, mutta jatkuu niin pian kuin se on mahdollista. Päiväkodit haluavat lapsille kiireetöntä yhdessäoloa isovanhempien sukupolvea edustavien kanssa.