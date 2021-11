Jo yksi kala-annos lisää viikossa lihan sijaan pienentäisi ruokailun hiilijalanjälkeä tuntuvasti – uusi tutkimus selvitti kalatuotteiden ekologisuutta

Ilmaston kannalta se on hyvä asia.

Luonnonvarakeskuksessa on laskettu uudet hiilijalanjälkiluvut kahdeksalle kotimaiselle kalatuotteelle.

Tutkija Frans Silvenius Luonnonvarakeskuksesta sanoo, että hiilijalanjäljet on nyt laskettu tarkemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Ensimmäisen kerran tutkimus ulottuu laajemmin myös sisävesikalastukseen.

– On hyvin paljon erilaisia asioita, jotka vaikuttavat. Saalismäärät, kalastuksessa käytetty venetyypit, kuljetukset, minkä kokoisissa erissä kuljetetaan ja kuinka pitkiä matkoja, selvittää Silvenius.

Silveniuksen mukaan koko tuotantoketju on periaatteessa huomioitu: kalastuksen ja kuljetustusten lisäksi myös pakkaukset ja jalostusprosessi.

Pyyntitavalla iso merkitys

Selvitykseen on valittu kalatuotteita niiden taloudellisen merkityksen perusteella ja toisaalta on haluttu myös selvittää, miten pyyntitapa vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Esimerkiksi troolaamalla pyydetyn silakan fileen hiilijalanjälki on 1,3 (CO2-ekv/kg) kun taas rysällä silakkaa kalastettaessa vastaava luku on vain 0,4.

Sama ero näkyy muikussa: troolatun muikun hiilijalanjälki on 2,0, mutta nuotalla pyydetyn vain 0,8.

Luonnonkaloista on laskettu lisäksi verkolla pyydetyn ahvenfileen (2,5) ja kuhafileen (2,0) ilmastovaikutukset.

Uudet ja päivitetyt tiedot kalojen hiilijalanjäljistä antavat omalta osaltaan pontta myös maan hallituksen kotimaisen kalan edistämisohjelmalle (siirryt toiseen palveluun) , jossa tavoitteena on, että jatkossa suomalaiset lisäisivät reippaasti kotimaisen kalan kulutusta.

Tällä hetkellä suomalaisten ostamasta kalasta alle 20 prosenttia on kotimaista.

Luonnonkalan tarjonta vaihtelee

– Kalasta on puhuttu aivan liian vähän, kun on mietitty, miten ruoan ilmastovaikutusta voidaan pienentää. Nyt meillä on kaloistakin luotettavat hiilijalanjälkiluvut, joiden perustetella kuluttajat voivat tehdä valintoja.