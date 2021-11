"Olemme Valko-Venäjän hallituksen ase" – Ylen kirjeenvaihtajan tapaama siirtolainen sanoo, että Valko-Venäjä ei päästä Puolan rajalla olevia poistumaan

Tavarakuljetusten käyttöön rakennetussa logistiikkahallissa Bruzgissa on nyt sadoittain patjoja lattialla. Niillä lepää väsyneitä lapsiperheitä ja nuoria miehiä, jotka ovat jo kymmenen päivää pyrkineet rajan yli Puolaan ja Euroopan unioniin.

Hallin toinen puoli on yhä tavaraliikenteen käytössä.

Ylen kirjeenvaihtajan Erkka Mikkosen mukaan suojaan on hakeutunut useita satoja siirtolaisia.

Mikkonen haastatteli hallissa useita siirtolaisia. Heidän yhteinen tuntemuksensa on epävarmuus – kukaan ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu.

Mikkosen haastattelussa mies on vakuuttunut siitä, että Valko-Venäjä organisoi tapahtumia. Esimerkiksi metsässä, Puolan rajan pinnassa ainakin osa valkovenäläisistä poliiseista neuvoo siirtolaisille suunnan, josta voi yrittää Puolan puolelle.

Irakilaismiehen mukaan valkovenäläiset sotilaat yrittävät antaa siirtolaisille aseita, jotta he käyttäisivät niitä Puolaa vastaan.

– Osa poliiseista on hyviä ihmisiä, osa ryöstää meiltä kaiken, rahat ja puhelinten sim-kortit, irakilaismies kertoo.

Toimittajat ovat siirtolaisten turvaverkko

– Kun täällä on toimittajia ja kameroita, niin silloin on ihan hyvä olla. Mutta kun poistutte, olemme hukassa. Meidät voidaan vaikka tappaa tänne.

Karuista oloista huolimatta osa on päättänyt jäädä ulkopuolelle, koska he eivät luota Valko-Venäjän viranomaisiin ja näiden tarjoamaan apuun. Osa siirtolaisista haluaa eri syistä pysyä niin lähellä rajaa kuin mahdollista. Lisäksi osa siirtolaisista on jo paennut metsiin.