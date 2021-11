Sisustusarkkitehti Marko Paananen: Suomalainen on rohkea sisustaja, mutta hän uskaltaa vasta kun muutkin uskaltavat

Sisustusarkkitehti Marko Paananen on tuttu televisiosta jo vuosien takaa. Tänä syksynä hän teki paluun televisioon uuden ohjelmakonseptin mukana. Remppa vai muutto Suomi -ohjelmassa Paananen vastasi ohjelmaan ilmoittautuneiden asiakkaiden kotien remontista ja sisustamisesta.

– On ihastuttavaa, kun pääsee ihmisten koteihin. Yleensä kun teen jonkun asian, niin se on hyvin pitkäikäinen. Ihmiset asuu siinä vuosia. Julkisen tilan tekijä saattaa suunnitella vaikka puhelinliikkeen sisustuksen ja puolen vuoden jälkeen se on mennyttä, Paananen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.