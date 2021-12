Tutkija arvostelee koulujen katsomusopetusta jämähtäneeksi: opetus erottelee nuoret uskontojen mukaan, vaikka he haluavat yhteistä keskustelua

Kavoniuksen väitöskirjan tavoitteena oli selvittää, millaiseksi peruskoulun loppusuoralla olevat nuoret kokivat katsomusopetuksen nykypäivän moniarvoisessa yhteiskunnassa. Moniarvoinen yhteiskunta tarkoittaa tässä tapauksessa yhteiskuntaa, jossa on samaan aikaan rinnakkain erilaisia uskontoja, hengellisiä liikkeitä, maallisuutta sekä näiden kaikkien yhdistelmiä.

"Nuori oli ahdistunut opettajansa väheksynnästä"

Merkittävä tekijä nuorten kokemuksissa ET- ja uskonnontunneilta olikin juuri opettaja.

Opettajilla on Suomessa valtaa tuntiensa suhteen: iso kehys tulee opetussuunnitelmasta, mutta toteutus ja tyyli ovat vapaita. Tämä voi olla vahvuus, mutta joskus opettajan tyyli ei auta opiskelijaa.

Kahdeksasluokkalaisen Fabian Nieto Turizin mielestä koululaisten jaottelu uskonnon- ja elämänkatsomustiedon ryhmiin on perusteltavissa. ET-tunnit ovat hänen mielestään kivoja, koska niillä käsitellään sellaisia aiheita, joihin ei muuten koulussa törmää.

Selma Koskelan mielestä on hieman hassua, että kaveriporukka jakautuu elämänkatsomustiedon ja uskonnon tunneille.

Suomessa luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvan oppilaan on osallistuttava oman kristinuskon suuntauksensa uskonnontunneille. Muihin uskontoihin kuuluvat voivat osallistua joko oman uskontonsa oppitunneille tai elämänkatsomustiedon tunneille.

Onko yhteiskunta ja uskominen muuttunut niin, että katsomusopetus on jäänyt jälkeen?

Suomalaisista luterilaisia on edelleen miltei 70 prosenttia, eli noin neljä miljoonaa ihmistä. Muslimien määrä Suomessa on kasvanut maahanmuuton myötä, mutta maahanmuuttajistakin valtaosa on kristittyjä vaihtelevista kristillisistä suuntauksista.