Kiina tukahduttaa koronaviruksen deltamuunnosta kovin ottein – kiinalaisia kuohuttaa hotellikaranteeniin määrätyn naisen koiran tappaminen

PEKING Kiinan rajut toimet koronavirustartuntojen pysäyttämiseksi ällistyttävät jopa monia kansalaisia. Puolentoista miljardin asukkaan maassa tartuntoja on vähän kansainvälisesti verrattuna. Mutta Kiinassa on nollatoleranssi tartuntoja kohtaan.

Viruksen deltamuunnos on levinnyt sitkeästi Kiinassa. Kuluneen kuukauden aikana maassa on todettu yli 1 300 kotoperäistä tartuntaa. Tartuntoja on löytynyt ainakin 40 kaupungista.

Pääkaupunkiin Pekingiin on pääsy kielletty tai tiukasti rajoitettu alueilta, joissa on ollut yksikin koronavirustartunta. Pekingiin päästäkseen täytyy käydä koronavirustestissä korkeintaan 48 tuntia ennen matkaa. Pääkaupunkia suojellaan erityisen tarkasti helmikuussa järjestettävien talviolympialaisten takia.

Koiran kova kohtalo kuohuttaa

Miljoonia ihmisiä ympäri Kiinaa on eristetty karanteeniin vain siksi, että heidän kotikulmillaan yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Koronatestejä tehdään kokonaisille lähiöille. Syyksi riittää se, että alueella on käynyt henkilö, jolla on myöhemmin todettu tartunta.