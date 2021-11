Näin itsenäisyyspäivää juhlitaan Ylellä – koronan tuomiin muutoksiin varauduttu syksyn aikana

Itsenäisyyspäivää juhlitaan tänä vuonna Presidentinlinnassa, jossa paikalla on noin 200 kutsuvierasta. Vielä ei ole varmaa, onko juhlissa perinteistä kättelyä ja tanssia.

Linnan juhlien järjestäminen on vielä epävarmaa. Presidentti Sauli Niinistö piti tänään tiedotustilaisuuden juhlista.

– Valmistelu, jota on pitkin syksyä tehty, on tapahtunut alati muuttuvien olosuhteiden vallitessa. Me voimme tänään todeta, että edelleen muutokset ovat mahdollisia, Niinistö sanoi.