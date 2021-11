Koronapandemia on vähentänyt antibioottien kulutusta Suomessa – käyttö vähäisempää kuin muualla Euroopassa

Koronapandemia on vähentänyt antibioottien kulutusta Suomessa. Vastaava ilmiö on havaittavissa myös useissa muissa Euroopan maissa, käy ilmi tuoreista raporteista.

– Pandemian takia infektioiden esiintyvyys on kaiken kaikkiaan laskenut lukuun ottamatta koronaa. Se on muutoksen suurin syy, mutta trendi on ollut jo pitkään laskeva. Olemme menneet hyvään suuntaan jo useita vuosia, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Emmi Sarvikivi Radio Suomen Päivässä.