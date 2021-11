Korona leviää nyt kouluikäisissä, mutta altistumisista ei aina ilmoiteta koteihin

Kouluissa ja kunnissa on tällä hetkellä vaihtelevat käytännöt sen suhteen, miten oppilailla todetuista koronavirustartunnoista ja niihin liittyvistä altistumisista viestitään koteihin.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi keskiviikkona Sipoonlahden koulussa todetuista tartunnoista, joista koulu tai kunta ei aluksi tiedottanut aiemmin tekemänsä linjauksen mukaisesti. Tieto tartunnoista levisi vanhempien Whatsapp-ryhmässä. Sittemmin kolme kokonaista luokkaa on asetettu karanteeniin.

– Opetushallituksen näkökulmasta avoimuus on kannatettavaa. Kenenkään terveystietoja ei voi paljastaa, mutta yleisellä tasolla on mahdollisuus tiedottaa, Francke totesi Ylen aamun ja Ykkösaamun haastattelussa torstaina.

Samalla linjalla on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Uuden lastensairaalan infektiolääkäri Tea Nieminen .

Niemisen mukaan koulu ei ole korkean riskin paikka eivätkä jatkotartunnat ole kovin yleisiä. Sekä Francken että Niemisen mielestä terveysturvallisuus on hyvällä tasolla kouluissa eikä käytäntöjä ole tarvetta kiristää.

Lapsilla jo "infektiovelkaa"

Viimeisen kahden viikon aikana eniten koronatartuntoja on todettu 10–19-vuotiailla. Vain hieman perässä tulee alle 10-vuotiaiden ikäryhmä. Ilmiö liittyy Tea Niemisen mukaan rokottamattomien epidemiaan.

– Virus etsii väestön, joka on sille altis. Lapsethan ovat kaikki rokottamattomia, ja niillä on nyt tartuntoja enemmän kuin aikaisemmin.

– Pitkin matkaa asiantuntijat ovat sanoneet, että se väestö, joka ei itseään rokota, sen tulee sairastamaan. Oli kyse aikuisista tai lapsista. Milloin (he sen sairastavat), sitä me ei tiedetä.

Lapsilla on tällä hetkellä paljon erilaisia hengitystieinfektioita, joista osa voi olla lapsille hankalampia kuin koronaviruksen aiheuttama tauti. Koronavirus on usein lapsilla lievä tai jopa oireeton, Nieminen muistuttaa.

– Rajoitusten takia lapset eivät ole kohdanneet viruksia, jotka kartuttaisivat vastustuskykyä. On puhuttu infektiovelasta, joka jo tänä syksynä kostautuu. Lapsilla on muita infektioita ihan hirveästi ja RS-virusepidemia on ollut poikkeuksellisen raju monessa maassa, Nieminen sanoi Ykkösaamussa.